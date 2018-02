Lavoretto orale in cambio di un drink: scene vergognose al club

Scene hard in una discoteca di Tomsk, nella parte più meridionale della Russia centrale, dove ad una donna sono stati garantiti cocktail gratuiti se avesse fatto sesso orale ad uno sconosciuto di fronte alla folla di persone che in quel momento si trovava all’interno del locale. La scena è stata ripresa e il video è diventato subito virale.

La donna appare in ginocchio sul palco di fronte a un uomo che non indossa nient’altro che un paio di boxer. Alcuni testimoni hanno riferito che la donna ha compiuto l’atto sessuale per ottenere una tessera associativa e dei buoni per tre cocktail gratuiti al nightclub.

Il proprietario del locale notturno, Georgiy Shipakov, ha smentito tutto, dicendo che nel suo locale non avvenuto nessun sesso orale: per il titolare, la donna stava semplicemente baciando lo sconosciuto.

“Sottolineo che l’uomo era lì solo mezzo nudo”, ha aggiunto il titolare. Georgiy sostiene che i testimoni oculari che affermano di aver assistito a un atto sessuale stessero cercando di creare solo “clamore”. Il titolare ha detto che tutte le persone nel video erano maggiorenni e ha garantito un cambio di regole al nightclub. Molte persone sono rimaste indignate dal filmato, che è finito sui social media in Russia, scatenando un mare di polemiche.