Malore mentre gioca con gli amici: tragedia per Diego, bambino di soli 7 anni 

Un tragedia a Forlì, dove un bambino di soli 7 anni è morto mentre giocava con gli amici. Ilnipote del giocatore e allenatore di basket Adolfo Marisiè deceduto per un malore sabato sera, mentre stava giocando con gli amici al parco., questo il nome del piccolo, stava giocando nello spazio divertimenti di Happyland, nella zona della Fiera a Forlì.: si è subito capito che si trattava di qualcosa di grave. Subito sono stati chiamati i soccorsi ed il piccolo è stato portato in ospedale a Forlì dove hanno tentato la rianimazione, ma purtroppo senza riuscirci.

Il piccolo Diego soffriva di problemi di cuore. Il bambino non poteva fare attività sportiva a causa di una malattia al cuore che aveva dalla nascita, ma per il resto non c’erano delle particolari limitazioni. Comunque, come raccontano conoscenti, “ I suoi genitori erano sempre attentissimi, scrupolosissimi. Lo seguivano in tutto, non sgarravano le indicazioni dei medici e lo facevano visitare al reparto di pediatria del Sant’Orsola. Per questo motivo Diego poteva condurre una vita senza allarmismi”.

Purtroppo, però, sabato sera qualcosa non è andato per il verso giusto. Ora è grande il cordoglio per la perdita di questo piccolo bimbo.

Però per stabilire le esatte cause del decesso, si deve attendere ancora l’autopsia.

R.M.