Schianto impressionante tra auto: ancora un incidente su una strada provinciale tristemente nota

Si trova ined è ritenuta essere una delle strade più pericolose e tristemente note nel nostro Paese perche vi si verificano. La strada in questione è lae nella giornata di ieri un altro incidente si è aggiunto al numero delle già impressionanti statistiche negative connesse alla pericolosità di quel percorso stradale.

Nella serata dell’11 febbraio due vetture si sono scontrate in un bruttissimo frontale, rimanendo distrutte. Una Renault Clio, che stava procedendo da Giaveno in direzione Avigliana, ha colpito una macchina- una Hyundai Galloper– che camminava in senso inverso, dopo aver invaso la corsia opposta. Questo è successo nell’affrontare la curva Rio Freddo.

Sul posto sono arrivati i soccorsi sanitari ed i Carabinieri, che hanno dovuto rilevare quanto è successo. I due conducenti delle vetture, fortunatamente, sono rimasti illesi e le ambulanze sono andate via senza trasportare feriti. Sono ancora da accertare le cause che hanno portato il conducente della Renault a sconfinare in una corsia di percorrenza non sua.

In quanto alla strada provinciale in questione, da anni si parla della sua pericolosità e dei numerosi incidenti che spesso vi avvengono. Proprio al fine di scongiurare altre sciagure, già nel 2015 erano stati stanziati numerosi fondi da destinare agli interventi in materia di sicurezza stradale (circa 184mila euro). Tra gli interventi previsti, come detto allora anche dall’ex sindaco di Avigliana Angelo Patrizio, l’installazione di un autovelox che potesse fungere da deterrente contro le alte velocità.

Maria Mento