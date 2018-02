Autista perde il controllo, autobus va a sbattere contro un palo

Questa mattina, intorno alle 6:30, un pullman dellaè stato protagonista di un insolito incidente mentre percorreva via(paesino di duemila anime in provincia di Venezia): l’autista del pullman (forse per un colpo di sonno) ha improvvisamente perso il controllo del mezzo che si è gradualmente spostato verso il fianco della carreggiata finché non è andato ad urtare un palo della segnaletica stradale.

Subito dopo l’urto, l’autista ha fermato il mezzo e chiamato i soccorsi. Il pullman che ricopriva il percorso della linea E58, infatti, era pesantemente danneggiato e due dei passeggeri che erano a bordo sono rimasti feriti e necessitavano di soccorsi. Sul luogo dell’incidente sono giunti immediatamente i soccorsi: la polizia stradale si è occupata di bloccare la strada per permettere alle ambulanze di intervenire con maggiore sollecitudine. Il blocco stradale è durato fino alle 8: sul posto, infatti, si è reso necessario l’intervento dei Vigili del Fuoco di Mira per rimuovere numerosi ostacoli finiti sulla carreggiata dopo l’impatto tra il bus e la segnaletica stradale.

Concluse le operazioni di messa in sicurezza del tratto stradale, i passeggeri feriti erano già stati trasportati in ospedale e quelli rimanenti erano saliti su una seconda vettura della Actv per giungere alla loro destinazione. I lavori di controllo della scena sono durati altri tre ore, in cui gli agenti hanno effettuato i rilevamenti e cercato di comprendere la dinamica dell’incidente.