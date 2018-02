Non solo il terribile omicidio (con 40 coltellate), emerge un nuovo dettaglio legato alla morte di Jessica

Nuovi retroscena sul comportamento criminale di Alessandro Garlaschi, l’assassino di Jessica Valentina Faoro, sono emersi nelle ultime ore. A conferma del fatto che il tranviere avrebbe con tutta probabilità agito con piena consapevolezza, nello sferrare alla giovane 40 coltellate per poi tentare di liberarsi in diversi modi del suo cadavere. Ma stando a quanto emerso dalle indagini non si sarebbe limitato a questo: Garlaschi, non è chiaro se prima o dopo l’omicidio, il tranviere avrebbe provato a mettere in vendita il cane di Jessica, un pitbull.

Non era la prima volta che l’uomo utilizzava il web per mettere in vendita oggetti di vario tipo e racimolare qualche soldo: pubblicava gli annunci sulla pagina Bacheca Atm Milano e la notte dell’omicidio, ha fatto lo stesso anche per il cane della ragazza cercando di venderlo al miglior offerente. Gli inqurenti dovranno capire se abbia agito prima di ucciderla oppure negli istanti successivi all’omicidio. Ciò che è certo è il fatto che l’annuncio non sia mai finito sulla bacheca poichè il regolameento vieta espressamente la compravendita di animali; ma si tratta di una scoperta importante, che consentirà alle forze dell’ordine di meglio delineare la psicologia ed i comportamenti del tranviere assassino.

Daniele Orlandi