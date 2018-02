Non vuole far controllare la sua borsetta. Una donna si lascia andare ad un gesto incredibile

Non vuole far controllare la sua borsetta. Una donna si lascia andare...

Non si fidava del personale addetto alla sicurezza del treno. Per questo, una passeggera del convoglio è salita su una macchina a raggi X insieme alla sua borsetta. La fotografia scattata proprio in quel momento mostra la donna a quattro zampe su un nastro trasportatore mentre segue la sua borsa e passa attraverso lo scanner di sicurezza.

L’opinione di tutti coloro che hanno assistito alla scena è che la donna non volesse essere separata dalla sua borsa e dai suoi contenuti. Il tutto è avvenuto alla stazione ferroviaria di Dongguan, nella provincia meridionale del Guangdong, in Cina. Non è chiaro cosa stesse portando la donna nella sua borsetta, ma è probabile che siano state mazzette di denaro tradizionalmente utilizzate come regalo per il capodanno cinese. La donna aveva serenamente messo le sue valigie sulla macchina prima di attraversare il posto di blocco di sicurezza tenendo a tracolla la borsetta più piccola.

Ma lo staff della sicurezza ha detto che anche questa borsa doveva essere controllata e che a malincuore andava posizionata sul nastro trasportatore. Questo invito ha scatenato la reazione della donna sotto gli occhi sbalorditi degli ufficiali: la protagonista è salita proprio sul nastro trasportatore con gli addetti alla sicurezza che la guardavano sbigottiti. Il personale della stazione ferroviaria di Dongguan ha consigliato ai passeggeri di non fare la stessa cosa che ha fatto la donna, dato che le radiazioni emesse dagli scanner possono essere dannose per la salute.