Ta Erotikà, fino al prossimo 10 marzo l’erotismo alla Prampolini di Catania

Nel decennio che va dal 1926 al 1936, la Libreria Tirelli di F. Guaitolini, in seguito Prampolini, pubblica a Catania una serie di libri di argomento erotico. Per evitare che fosse rintracciata la tipografia dove questi libri erano stati stampati, il nostro editore-stampatore adottò nomi di luoghi falsi: soprattutto per evitare di incorrere nella censura religiosa o politica ma anche per il puro piacere della beffa.

Così, ad esempio, il luogo di stampa de “Les Amours de Mars et de Venus” reca come nome Coccuxopolis; Au Bordel è, nello stesso periodo, il luogo di stampa de “La Garce en Pleurs”; e così via.

Oggi, a novanta e più anni da quella stagione di burle letterarie ed erotismo d’antan, la Libreria Romeo Prampolini di Catania, la più antica della Sicilia, propone un mese dedicato alla letteratura e, più in generale, all’arte erotica. Nei locali storici che furono frequentati dall’intellighenzia nazionale, e non solo, di quel decennio, saranno messi in vendita più di 300 titoli a tema erotico pubblicati dal 1816 ai giorni nostri.

Sarà inoltre allestita una mostra con il contributo dei giovani artisti dell’Accademia di Belle Arti di Catania guidati dal professore Salvo Russo, maestro e docente di pittura.

Il mese dedicato all’erotismo – iniziato tre giorni fa, il 10 febbraio – andrà avanti fino al 10 marzo. Gli eventi in calendario riguarderanno i giorni 10, 17, 24 febbraio e 3 marzo con i seguenti appuntamenti. E dopo il gioco dell’oca a tema, organizzato in concomitanza con l’inaugurazione avvenuta sabato scorso, sabato 17 verranno proiettati filmati erotici realizzati fra il 1928 e il 1935. Sabato 24 sarà dedicato a un incontro con la Valigia Rossa, azienda famosa in Europa per la cura della sessualità femminile. Infine, sabato 3 marzo, si terrà una lezione dimostrativa di burlesque.

In quei giorni, in libreria sarà installata un’urna dentro la quale, se si vuole in forma del tutto anonima, chi vorrà potrà lasciare il proprio racconto erotico – di una cartella – oppure disegni o ancora fotografie a tema. Una apposita commissione valuterà i contributi più interessanti che costituiranno il contenuto di una nuova pubblicazione. Per chi volesse partecipare e fosse impossibilitato a recarsi in libreria può farci avere la propria opera tramite e-mail: info@prampolinilibreria.it.