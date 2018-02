Champions, Real – Psg: è appena finita la partita del Bernabeu

Il Real Madrid in Champions non sbaglia un colpo e dimostra sempre di più che questa è la sua competizione.

Il Psg di Emery, dopo esser passato in vantaggio, perde al Bernabeu per 3-1. I francesi hanno segnato con Rabiot. Poi, la doppietta di Ronaldo (il primo su rigore) e il gol di Marcelo. Per i francesi un ko difficile da digerire, che pregiudica la qualificazione ai quarti e mette in evidenza i limiti di un team che a Madrid si è affidato solamente alle giocate ad effetto dei singoli, Neymar e Mbappé su tutti, lasciando tutto solo, per oltre un’ora, il matador Cavani.