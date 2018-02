Crolla una strada a Roma: inghiottite diverse auto, evacuato un palazzo

Il manto stradale che viene totalmente inghiottito. Una scena da film catastrofico hollywoodiano, se non fosse che è tutto vero ed è accaduto a Roma. Gli abitanti della zona Balduina, tra via Livio Andronico e via Lattanzio, faticavano a credere ai loro occhi. Il tutto si è verificato all’altezza del civico 28: un’enorme voragine che si è “mangiata” almeno sei macchine che si trovavano parcheggiate lungo la strada che conduce a Largo Lucio Apuleio.

Il fatto è avvenuto questo pomeriggio intorno alle 17:30. Sul posto, allertate, due squadre dei Vigili del Fuoco, e il Funzionario di Servizio, con il supporto della Polizia Locale.

Al momento non risultano esserci feriti, ma per precauzione i vigili del fuoco hanno fatto evacuare interamente il palazzo che si trova nelle immediate adiacenze. Allo stesso tempo si sta procedendo alla verifica delle stabilità dei vari edifici che si trovano in zona.

La causa che ha portato alla voragine non è ancora chiara, ma stando ai primi rilevamenti sembra possa trattarsi di una perdita d’acqua. La zona era cantierata dallo scorso mese di ottobre dato che l’ex istituto paritario legalmente riconosciuto di via Lattanzio stava per lasciare spazio ad altri tre edifici. Una questione che nei mesi scorsi aveva fatto molto discutere.