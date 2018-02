“Ho il rimpianto di non aver mai fatto un figlio”. La beniamina dei bimbi si confessa

Quando si nominavengono subito in mente i bambini. Generazione dopo generazione, in tantissimi hanno ascoltato le sigle dei cartoni animati cantate dalla bolognese. Oggi Cristina, ma con grande sorpresa di molti non ha mai avuto. Almeno finora, dato che la beniamina dei bimbi avrebbe intenzione di rimediare.

In un’intervista rilasciata al settimanale “F”, Cristina D’Avena si confessa a tutto tondo e racconta proprio il grande rimpianto di non essere diventata mamma. Nella sua vita, infatti, non c’è mai stato nessun matrimonio, anche a causa dell’enorme mole di lavoro.

“Mi è stato chiesto più di una volta di farlo – racconta la D’Avena – Ero terrorizzata all’idea. E puntualmente facevo un passo indietro. A pensarci oggi, credo che in fondo non sia mai arrivata la persona giusta in tutto questo tempo”.

Ed è proprio durante l’intervista che Cristina confessa di meditare sulla possibilità di fare un figlio. Attualmente la cantante bolognese ha un legame: il suo uomo è Massimo Palma, presidente della società di spettacolo Crioma.

“Ho una grande paura di avere il rimpianto di non essere diventata mamma e non voglio averlo. Come possa succedere a quasi 54 anni è un altro discorso – dice Cristina D’Avena, che non nega la possibilità di ricorrere alla scienza – So che esistono molte tecniche all’avanguardia al giorno d’oggi”.