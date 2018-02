Schianto tra Ferrari e BMW, una vittima. Coinvolto un famoso attore

Questa mattina, intorno alle 6:30, l’attore americano, fratello del più famoso, è stato coinvolto in un incidente con la Ferrari a bordo della quale c’era il golfista. L’incidente è stato talmente violento da causare la morte di una persona e da ferirne altre due. Secondo una prima ricostruzione della dinamica da parte della polizia di, Luke stava procedendo a velocità normale sullaa bordo del suo suv Toyota quando la Ferrari guidata da un amico di Haas, l’ha colpito in pieno sul fianco dell’auto, terminando la sua corsa su una BMW parcheggiata.

La vettura sportiva era completamente accartocciata ed il guidatore è morto sul colpo. Il famoso golfista Haas ed una donna di 50 anni sono stati portati in ospedale, mentre Luke Wilson non ha riportato alcuna ferita. La polizia, intervenuta sulla scena del sinistro, sta investigando per confermare la dinamica dell’incidente e capire se questo possa essere stato causato da uno stato di alterazione. Intervistato sull’accaduto un detective della polizia di LA ha dichiarato: “La vettura di Wilson è stata colpita dalla Ferrari. Haas era il passeggero della Ferrari, ma da quanto mi è stato detto anche lui sta bene”. A confermare che il golfista americano non si è fatto nulla di grave è stato il padre: “Bill è stato fortunato”, ha detto l’uomo spiegando che ha riportato soltanto qualche contusione.