Sta facendo un servizio in topless, quando una onda la travolge. Brutto incidente per la super top model

La bellissima modellaè scivolata durente il servizio fotografico per la nota rivista ‘“.

L’incidente è avvenuto lo scorso ottobre, ma solo ora la modella ha fatto sapere cosa è successo durante quegli scatti che adesso si trovano nella rivista. Il servizio è stato girato ad Aruba e, mentre la modella era in posa su un grande scoglio con le meni sui seni, una grande onda l’ha presa in pieno facendola scivolare malamente.

La modella ha aggiunto: “La location per la foto era incredibile, ma non appena solo salita su quella roccia mi sono detta: ‘Qualcosa andrà storto oggi‘“.

Dopo essere scivolata in mare, Kate è emersa con un gran sorriso sulla faccia mentre i tecnici della fotografia avevano lasciato cadere le loro attrezzature per precipitarsi in acqua e trarla in salvo.

Kate ha poi dichiarato di essersi seduta per un minuto e poi aver iniziato a ridere, “Avevo l’adrenalina che pulsava senza sosta e mi sentivo come se stessi ridendo in faccia alla morte“.

Mario Barba