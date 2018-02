Cresce l’intolleranza: sputi, insulti e colpi di ombrello per un immigrato sul bus – VIDEO

Un giovane ragazzo di colore ha pubblicato sul proprio profilo Facebook un video di 3 minuti in cui una signora anziana lo insulta, gli sputa addosso e lo colpisce con un ombrello per la sola “colpa” di essere di colore. Una scena avvilente che dimostra, se ce ne fosse bisogno, come ancora oggi parte della popolazione sia guidata da pregiudizi e razzismo. Nel video si vede distintamente la donna che si altera appena il ragazzo si siede di fronte a lei. L’anziana gli da del ladro e gli sputa addosso intimandogli di andarsene e aggiungendo: “Che Schifo!”.

A quel punto la vittima ha deciso di reagire dicendo alla donna: “Sono io che farei schifo e lei si comporta così?”, alla provocazione l’anziana reagisce con violenza cominciando a colpire il ragazzo con un ombrello. A questo punto lui le dice: “Mi mena? Vuole continuare a colpire? Adesso si è sfogata, la possiamo finire? Ecco come stiamo messi in Italia, noi immigrati siamo i selvaggi e poi ci trattano in questo modo”. Finita la frase, l’anziana gli dice: “Devi tornare al tuo Paese, dovete tornarci tutti. Cosa venite a fare qui?”. E quando il giovane risponde stizzito, dicendo che non è lui che si comporta in maniera incivile, questa torna a colpirlo con l’ombrello.

L’immigrato, infine, fa presente alla signora che sta registrando tutto e che pubblicherà il video su Facebook esponendola ad una figura barbina, quindi commentando l’accaduto dice: “L’Italia sta messa così, io sono pure sposato con una donna italiana ed ho un figlio di 9 anni, ma appena sono salito sull’autobus questa signora mi ha cominciato ad insultare, dandomi del negro e del ladro”.