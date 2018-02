Free Flights to Italy, voli gratis per gli Italiani negli States nel loro programma elettorale

Free Flights to Italy, voli gratis per gli Italiani negli States nel...

La “” è un’organizzazione non governativa internazionale formata da cittadini italiani volontari residenti all’estero che ha partecipato ad un incontro pubblico a, nello Stato dell’Illinois, lo scorso

L’organizzazione si presenta anche alle elezioni politiche del 2018 e tra i temi trattati dai due candidati, Giuseppe Macario (detto Joe) e Bettina Anna Maria Borrelli, vi è anche il rimborso dei biglietti da viaggio per i cittadini italiani che vogliono tornare in Italia.

Ma questo è, forse, solo il tema più eclatante perché tra le altre loro proposte vi è pure: l’acquisizione della cittadinanza italiana ‘jus sanguinis‘ per quei cittadini che non riescono ad ottenerla per problemi legati alla burocrazia, scambi culturali con l’Italia per la tutela dell’immensa eredità storica e artistica italiana, borse di studio per studiare in Italia destinate a giovani italiani nati e cresciuti negli USA e infine pure una ricerca genealogica dei propri antenati italiani completamente gratuita.

Mario Barba