Inizio 2018 tragico sulle strade italiane: oggi ancora un altro gravissimo incidente

Veneto. Un uomo ed una donna, coppia nella vita, hanno perso la vita nella mattinata di oggi 15 febbraio 2018 in un gravissimo incidente stradale avvenuto nella zona di Portogruaro. Il sinistro, che ha coinvolto due auto, ha avuto luogo sulla strada statale “Triestina”. Si è trattato di uno scontro frontale.

Le vittime sono Sante Da Zan, anni 72, e Luisa Vianello, 68 anni. Una terza persona è ferita e versa attualmente in gravi condizioni di salute: l’uomo, un titolare di azienda agricola, è in prognosi riservata ma non in pericolo di vita. Le due auto coinvolte, una Mercedes ed una Fiat 600 di colore blu, sono uscite totalmente distrutte dal violentissimo impatto.

Le dinamiche dell’incidente sono, al momento, sconosciute. Le squadre Anas, i Vigili del Fuoco e la Polizia Municipale del luogo sono intervenuti subito dopo la tragedia per prestare i primi soccorsi, fare i rilievi del caso, ed occuparsi di regolare la viabilità in attesa di ripristinare la completa funzionalità della strada. Un elicottero del Suem di Treviso è intervenuto per prestare ulteriore supporto.

La strada è stata chiusa dal km 50 al km 56 e la viabilità è temporaneamente stata deviata in direzione Trieste (uscita al km 53) e in direzione Venezia al km 58,5. Davvero un tragico inizio di anno per il 2018, almeno a giudicare dalle notizie che ogni giorno si registrano su incidenti stradali come quello di cui abbiamo appena dato conto.

Maria Mento