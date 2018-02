Lutto nel mondo della televisione: muore Bibi Ballandi

Si è spento all’età di 71 anni il produttore televisivo, famoso nel mondo della televisione per le sue trasmissioni di successo. Tanti i personaggi dello spettacolo che hanno lavorato con lui nel corso di questi anni, che hanno voluto ricordarlo con un messaggio d’affetto sui loro social.

Come, ad esempio, Fiorello che ha deciso di cancellare il suo show su ‘radiodeejay‘, annunciandolo con tweet che diceva: “Questa sera #ilrosariodellasera su radiodeejay non andrà in onda. Neanche Domani. Bibi Ballandi è volato in cielo. Profondo dolore.”

O La presentatrice Tv Antonella Clerici che nel suo tweet ricorda cos’ il produttore televisivo: “Ciao bibi non dimentichero’ il tuo buonumore,la tua emilianita’i tuoi saggi proverbi e parole.e i nostri successi con i bambini di tluc, tanti anni insieme so che mi guarderai da lassu’ mangiando un piatto di tortellini della Lella”

Innumerevoli i messaggi di cordoglio di altri personaggi dello spettacolo del calibro di Fabrizio Frizzi, Simona Ventura, Panariello, Fiorella Mannoia e tanti altri.

Nato a Bologna nel 1946, dopo aver finito le scuole medie diventa manager di diversi artisti; Al Bano, Orietta Berti,Little Tony, Lucio Dalla, Francesco De Gregori, Fabrizio De Andrè sono solo alcuni dei nomi delle persone con cui ha collaborato.

Era malato da tempo e ha chiuso gli occhi nella sua Bologna.

