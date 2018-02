Morte Bibi Ballandi, Milly Carlucci lo scopre in diretta e non trattiene l’emozione

Morte Bibi Ballandi, Milly Carlucci lo scopre in diretta e non trattiene...

La morte di Bibi Ballandi, storico produttore televisivo e teatrale, ha sconvolto il mondo dello spettacolo e quei professionisti che hanno lavorato e condiviso parte delle loro vite con lui. In un momento di cordoglio e dolore come questo, però, si trova spazio per la polemica dovuta a quanto accaduto durante la puntata odierna di ‘Uno Mattina‘. La notizia è giunta mentre in diretta l’ospite Milly Carlucci, amica intima di Ballandi dopo anni di lavoro fianco a fianco in ‘Ballando con le stelle’, parlava del lavoro di recruitment che la vede impegnata proprio per il programma ideato insieme all’amico scomparso.

Nel corso della puntata i conduttori Franco Di Mare e Benedetta Rinaldi interrompono la Carlucci e la Rinaldi le dice: “Dobbiamo darti una notizia che credo ti coinvolga”. La conduttrice impietrita e sconvolta si accascia sullo sgabello e comincia a piangere. Compresa forse l’inopportuna comunicazione, Di Mare le dice: “Non potevamo non dirtelo… Forse non è un momento per chiederti un commento. Ci scusiamo per averti dato la notizia in questa maniera”. Dopo un attimo di comprensibile disperazione, la Carlucci dice ad Eleonora Daniele: “Non avrei mai voluto ricevere la notizia in questo modo. Ma voglio essere qui per raccontare il lavoro di Bibi Ballandi” e continua il suo intervento.

Sono in molti quelli che hanno commentato duramente la scelta dei conduttori di Uno Mattina, evidenziando come sia stata una mossa errata e insinuando che sia stata motivata da ragioni di audience, insomma una spettacolarizzazione del dolore figlia del cinismo derivante dalle esigenze d’ascolto. Ecco un tweet che riassume il pensiero dei telespetattori: “Credo che neanche la D’Urso arrivi a comunicare la morte di una persona davanti ad un’amica in diretta, come invece è stato fatto a #Unomattina con #MillyCarlucci”.