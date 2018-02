Il fratello del, Georg, ha rivelato durante un’intervista rilasciata al giornale ‘‘ che Il Santo Padre sarebbe costretto a muoversi sempre più spesso su una sedia a rotelle a causa di unache lo affligge.

Quello che preoccupa maggiormente il fratello Georg è che questa malattia possa colpire il cuore. “Prego ogni giorno per una buona ora della morte per me e mio fratello. Per entrambi“.

I due sono molto legati e Georg ha continuato: “E, a Dio piacendo, ci rivedremo l’8 aprile” in occasione del 91° compleanno di suo fratello Joseph il 16 aprile. “Ma manca ancora molto tempo. Chissà cosa succederà fino ad allora.”

Mario Barba