Roma: ha abusato di due bambine, non andrà in galera. Ecco come la legge gli permette di farla franca

Roma: ha abusato di due bambine, non andrà in galera. Ecco come...

Ha abusato di due ragazzine, una di 10 anni ed una di 12 anni, ma ormai il reato è prescritto e quindi non c’è nulla che la legge gli possa fare. La Corte di Cassazione ha ufficialmente pronunciato la prescrizione per un 47enne romano, G.F., ex componente del Gruppo Storico Romano, un’associazione culturale che si occupa di organizzare dei cortei con costumi dell’antica Roma nella Capitale.

Secondo la ricostruzione dei fatti, le violenze sarebbero avvenute negli stessi locali dove l’uomo si esercitava per le sfilate in costume, nel quartiere Appio Tuscolano.

Gli abusi sessuali sarebbero avvenuti fra il 2003 ed il 2004, ma solamente tre anni dopo le bambine hanno trovato la forza di confidarsi con i genitori, e quindi di denunciare.

La sentenza di primo grado – risalente a gennaio 2013 – lo aveva accusato di aver fatto vedere film pornografici ad una delle due minorenni.

Il 47enne era stato condannato in Corte d’Appello a tre anni, nel dicembre del 2016, per abusi sessuali. Poi però c’è stato il ricorso della difesa dell’imputato, che eccepiva la prescrizione, già maturata il 30 giugno del 2016. E la Corte di Cassazione non ha potuto fare altro che accogliere la prescrizione, che fra l’altro travolge anche gli effetti della sentenza di secondo grado, che è stata pronunciata quando la prescrizione si era già verificata. Rimangono salvi solamente i risarcimenti alle parti civili.

R.M.