Terribile incidente in autostrada: è morta una donna

Erano le 7:30 del mattino quando Elena Magni, 49enne di Milano, ha perso il controllo dell’auto finendo ai piedi di una scarpata che costeggia la A14. La donna stava percorrendo il tratto autostradale che da Faenza conduce a Forlì a bordo della sua Renault Capture quando, giunta ad un chilometro dal casello, la sua auto, per cause ancora da stabilire, è uscita fuori strada andando a colpire con violenza il muro di recinzione che serve da base per il cavalcavia che in quel punto sovrasta l’autostrada. In seguito all’urto l’auto si è ribaltata fino a cadere all’interno di una scarpata.

Immediato l’arrivo dei soccorsi che hanno estratto la donna ed il figlio dodicenne dalle lamiere, cercando di salvare loro la vita. Per la guidatrice, purtroppo, non c’era nulla da fare: gli operatori del 118 hanno effettuato diverse manovre nel tentativo di farle riprendere il battito, ma si sono dovuti arrendere e ne hanno dichiarato il decesso in loco. Il figlio, invece, è stato trovato privo di coscienza e con diverse ferite, ma era ancora vivo ed è stato portato con l’elisoccorso in ospedale nel cesenate, dove si trova tutt’ora in prognosi riservata.

Immagine d’archivio