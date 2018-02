130mila sterline per diventare una Barbie in carne ed ossa. Ecco il risultato

130mila sterline per diventare una Barbie in carne ed ossa. Ecco il...

Una donna del Regno Unito ha speso 10.000 sterline per farsi un nuovo naso e una nuova faccia nel tentativo di perfezionare la sua immagine e farla somigliare il più possibile a una bambola di plastica.

La 34enne Kerry Miles ha ora speso un totale di 130.000 sterline per attuare la sua trasformazione in Barbie. E, dopo un decennio di operazioni chirurgiche, è finalmente felice del suo nuovo naso. Kerry ha subito l’intervento chirurgico per avere “il naso dei suoi sogni” lo scorso 31 gennaio, dopo che i suoi genitori le hanno regalato 10.000 sterline per Natale.

L’operazione stessa costava 5.000 sterline e Kerry ha speso il resto dei suoi soldi con nuove sopracciglia, guance, riempitivi e labbra, senza dimenticare la sua infinita scorta di trattamenti per viso e trucco.

Kerry – che sostiene di essere l’unica vera Barbie del Regno Unito – ha detto che si recherà spesso nei negozi per bambini per guardare la nuova stagione di Barbie così da poter trovare articoli di moda in replica. Dalle gonne rosa brillante, ai pantaloni e tacchi alti, Kerry copia lo stile di Barbie ogni giorno e, grazie al suo nuovo naso, sente finalmente che la sua trasformazione è completa.

“Ho copiato lo stile di Barbie per oltre un decennio – ha detto Kerry – e ora ho speso 10.000 sterline sul mio naso e sulla faccia, finalmente ho la faccia da Barbie!”.