Belluno: muore a 14 anni sull’ambulanza che la stava riportando a casa, cantando un inno a Dio

Ruhama Picardi se n’è andata a soli 14 anni, strappata all’affetto dei cari da una rarissima malattia per cui al momento non c’è una cura: Leucemia linfoblastica acuta positiva al cromosoma Philadelphia. Una notizia terribile che fa commuovere anche per quegli ultimi istanti di vita in cui la ragazzina invece di disperarsi per una fine prematura intona un canto di lode al Signore, il tutto davanti agli occhi strabiliati degli operatori del 118 che la stavano riportando a casa a Sospirolo per passare gli ultimi istanti di vita con i familiari.

A condividere gli ultimi istanti di Ruhama è stato il pastore della Chiesa evangelica di Belluno, Davide Ravasio, che riguardo al canto che la piccola ha intonato poco prima di morire sull’ambulanza ha detto: “Le parole della canzone si rivolgono a Dio, dicono stringimi. Pareva fosse consapevole che quelli erano i suoi ultimi momenti. Eppure è rimasta gioiosa fino alla fine. E con le note in gola ha perso conoscenza”. La stessa Chiesa evangelica nel salutare la piccola fedele ha condiviso un passo della seconda lettera a Timoteo: “Ho combattuto il buon combattimento, ho finito la corsa, ho conservato la fede”, parole che sottolineano la grande fede che ha accompagnato la piccola fino all’ultimo respiro.