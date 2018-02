Capodanno cinese 2018: messaggi d’auguri e citazioni per l’anno del cane

Se dalle nostre parti le celebrazioni per il nuovo anno sono già una pratica archiviata in Cina comincia a partire da oggi una due settimane di festeggiamenti che vedrà coinvolta tutta la popolazione in feste in discoteca, party a tema e parate simili a quelle che vediamo nelle nostre città in periodo di carnevale, il tutto ovviamente con il classico stile orientale. In Cina, infatti, il capodanno inizia il 23esimo giorno del dodicesimo mese dell’anno (ovviamente in base al calendario cinese) e quest’anno darà spazio all’anno del cane. Per l’occasione il sito China higlights ha condiviso 10 forme d’augurio adatte per l’occasione che sotto vi riportiamo tradotti nella nostra lingua.

1- Gǒu nián jí xiáng – Buona fortuna per l’anno del cane.

2- Gǒu nián dà jí – Un sacco di fortuna per quest’anno del cane.

3- Chūn jié kuài lè – Buona festa della primavera.

4- Jí xiáng rú yì – Buona fortuna per ciò che desideri.

5- Xīn xiǎng shì chénɡ -Possano tutti i tuoi desideri avverarsi.

6- Xīn nián kuài lè – Felice anno nuovo.

7-Cái yuán guǎng jìn – Possa la ricchezza fiorire.

8- Yī běn wàn lì – Spero tu faccia un piccolo investimento che ti garantisca un grosso guadagno

9- Bù bù gāo shēng – Possa ogni passo portati più in alto.

10- Shēng guān fā cái – Possa tu essere promosso e ricevere un aumento.