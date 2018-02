Ecco com’era a soli 17 anni: pubblicate sul web alcune foto della diva social

Una trasformazione che ha davvero dell’incredibile e a testimoniarlo ci sono alcuni scatti del suo passato diffusi dalla mamma. Stiamo parlando di Kim Kardashian, uno dei personaggi televisivi più noti e seguiti al mondo, tanto da vantare un patrimonio di gran lunga superiore ai 50 milioni di dollari. Oggi mamma di tre bambini, due dei quali concepiti con il rapper Kanye West oltre ad una bimba nata tramite madre surrogata, la Kardashian si è sottoposta nel corso degli anni ad una serie di lifting ed interventi di chirurgia estetica che l’hanno radicalmente trasformata. A testimoniarlo vi sono le immagini della sua adolescenza, alcune delle quali sono state recentemente diffuse su Instagram dalla madre Kris Jenner.

Un’istantanea mostra Kim all’età di 17 anni e la foto ha mandato i social in visibilio proprio per l’incredibile cambiamento della Kardashian, che oggi ha 37 anni. Kim appare infatti più rotonda in viso, con sopracciglia e ciglia più lunghe di quelle di oggi. All’immagine, la madre ha accompagnato le parole “#us 1997 throwback…the best memories #proudmama”. Solo un mese fa era stata la stessa Kardashian a condividere un altro ricordo sui social network: sul suo profilo Instagram aveva infatti postato uno scatto che la ritraeva accanto alla sorella Kourtney, realizzato nel 1994 al Neverland Ranch del defunto Michael Jackson.

Daniele Orlandi