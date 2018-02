Meteo weekend 16/18 febbraio, prendete l’ombrello: dal Mediterraneo occidentale piogge in arrivo

Gli ultimi giorni sono stati caratterizzati da un ritorno delle temperature fredde un pò in tutta Italia, che hanno fatto tornare giacconi, sciarpe e cappelli di lana dopo qualche settimana di tregua. Stando alle previsioni meteo, la situazione non sembra migliorare, anzi ci sarebbe una tendenza al peggioramento nel prossimo weekend.

Un moderato centro depressionario, proveniente dal Mediterraneo occidentale, dovrebbe infatti portare pioggia in diverse regioni italiane, a cominciare dalla Toscana. Tuttavia, le temperature non dovrebbero abbassarsi. Anzi, stando a quanto riportato dal sito “Ilmeteo.it”, ci dovrebbe essere un aumento piuttosto generalizzato.

Come riferiscono gli esperti di 3bmeteo.com, pare essere confermato un calo della pressione atmosferica sul Mediterraneo centro-occidentale, associata all’ingresso di un debole fronte atlantico nel corso di sabato, che domenica sarà responsabile dell’attivazione di una blanda circolazione depressionaria centrata sul Centro Italia. Per questo motivo bisogna aspettarsi un fine settimana all’insegna dell’incertezza.

Per quanto riguarda la giornata di sabato, il Centro-Sud non sarà interessato dalle piogge ma da un tempo sereno e soleggiato un pò in tutte le Regioni. Diversa la situazione su Liguria e Toscana, interessate dai rovesci, che nel pomeriggio arriveranno anche in Umbria. Domenica 18 ottobre il meteo migliorerà sensibilmente al Nord Ovest, ma non in Romagna.