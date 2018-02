Scossa di terremoto di magnitudo 4.0 in Italia

Trema la terra nel Mediterraneo. Una scossa di terremoto di magnitudo 4.0 è stata registrata dai sismografi dell’Ingv nel Tirreno Meridionale, ad una manciata di chilometri dalla costa. Il sisma di una certa intensità è avvenuto alle 12:21 e potrebbe essere stato avvertito nei comuni costieri della Calabria, ed in particolare in quelli della provincia di Cosenza. Anche se la scossa è avvenuta ad oltre 20 Km di distanza dalla terraferma infatti, la magnitudo di 4 gradi della scala Richter potrebbe aver fatto registrare movimenti lievi degli edifici. In linea d’aria i paesi più vicini sono Scalea, Sapri, Palinuro e Cetraro. L’ipocentro del terremoto è stato individuato da Ingv ad una profondità di 297 chilometri, si è trattato dunque di un sisma particolarmente profondo.

Non è stato l’unico terremoto della giornata: alle 2:26 della notte Ingv ha segnalato un sisma di magnitudo 2.3 con epicentro individuato nei pressi del comune di Rezzoaglio, nella provincia di Genova, Liguria. In questo caso la scossa è stata superficiale, con epicentro a soli 5 Km di profondità, dunque nonostante la ridotta magnitudo potrebbe essere stata lievemente avvertita dalla popolazione. Poche ore dopo, in mattinata, alle 8:50, un secondo sisma è stato segnalato a sud ovest di Prali, in provincia di Torino, Piemonte. Si è trattato di un terremoto di magnitudo 2.3, in questo caso avvenuto ad una profondità di 12 km.