Si accascia mentre è al lavoro: tragedia per Elisa, di soli 24 anni 

E’ stata male martedì’ mattina, mentre si trovava al lavoro nel solito luogo, al Centro per l’assistenza fiscale di Fossò (Venezia). Elisa Barina, 24 anni, era stata male di fronte ai colleghi ed è stata portata dal personale medico del 118 di Dolo, è stata intubata sul posto per essere portata in ospedale. La giovane purtroppo non ce l’ha fatta: secondo la prima ricostruzione, ad averla stroncata sarebbe stata una tromboembolia polmonare, ossia l’ostruzione acuta di uno o più rami dell’arteria polmonare. Si tratta di un evento raro, e non prevedibile, ed ha stroncato la vita di Elisa.

Ieri è stata eseguita l’autopsia all’ospedale di Dolo, per capire meglio per quale motivo l’arteria polmonare sia stata ostruita. Ora bisognerà aspettare i risultati degli esami della clinica del professor Gaetano Thiene, dell’istituto di anatomia patologica dell’azienda ospedaliera di Padova, ai quali sono stati inviati i risultati dell’esame dell’autopsia sulla povera 24enne.

La giovane viveva con la sua famiglia a Dolo. Secondo i familiari la giovane soffriva di asma, ma era sana nel complesso.

La famiglia della 24enne era molto nota in paese: tutto il paese si stringe attorno alla famiglia di Elisa che lascia genitori, sorella e il fidanzato.

