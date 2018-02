Tragico incidente a Cisterna: Valentina muore a 27 lasciando 2 bambine

Non ce l’ha fatta Valentina Picca, madre ventisettenne di due bambine piccole, dopo 26 giorni di ricovero in terapia intensiva nell’ospedale di Latina è morta gettando nello sconforto amici e famiglia. La ragazza era rimasta coinvolta in un incidente stradale lo scorso 21 gennaio: lei, il marito e le due figlie stavano viaggiando a bordo dell’auto di famiglia quando, giunti al viale Kennedy di Cisterna Latina, l’auto è finita fuoristrada ed è andata a sbattere contro un muro.

Sin dai primi istanti si era compreso che le sue condizioni erano critiche, quando i soccorsi hanno estratto i passeggeri dall’abitacolo, Valentina era priva di coscienza e presentava ematomi evidenti sul capo. La donna è stata immediatamente ricoverata, ma questo non ha impedito la perdita del feto di 14 settimane che portava in grembo. Il dolore per la perdita era grande, ma il marito ha sperato fino all’ultimo che Valentina uscisse dal coma e si potesse passare oltre a questa tragedia. Nelle prime ore di questa mattina, però, il peggiore scenario possibile si è avverato e amici e parenti cercheranno un modo per stare vicini al marito ed alle due bambine.