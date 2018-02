Beccati al supermercato: il manager ripreso con l’impiegata teen

Il manager di Tesco e l’impiegata adolescente sono stati costretti a lasciare il lavoro questa settimana dopo essere stati “sorpresi” in ufficio. Neville Fox, 35 anni, e Caitlyn Kirby, 19 anni, sono stati filmati mentre erano intenti in un atto sessuale, il tutto attraverso la finestra di una stanza dello staff.

Un gruppo di uomini all’esterno ha registrato l’accaduto e lo ha pubblicato sui social media. Ciò ha comportato l’allontanamento di Fox e Kirby dai locali di Norwich. L’adolescente sostiene che il trentacinquenne le avrebbe detto di essersi separato di sua volontà dal suo socio di lunga data, un manager di 54 anni che lavora nello stesso ramo.

Ma parlando al Sun, il signor Fox, che ora ha lasciato la compagnia, ha detto: “Non ho intenzione di dire nulla. Non ho intenzione di commentare. Tesco commenterà come ritiene opportuno. Sono stato licenziato, è tutto ciò che ho da dire”. La signorina Kirby ha parlato dell’episodio, dicendo che la sua famiglia l’aveva soprannominata la “Kim Kardashian” di Norwich. Ha detto di essere molto imbarazzata e di voler addirittura fuggire in Brasile per sfuggire al video, che da allora è diventato virale.

“Era una cosa dettata dalla passione del momento, un momento di totale follia. Nei confronti della compagna di Neville provo un imbarazzo terribile”. Tesco ha rivelato di aver preso molto sul serio la faccenda: “Abbiamo avviato un’indagine”.