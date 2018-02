“Fazio mi sta sulle palle…”: ecco l’ultima bordata del leader del centrodestra

Gli ultimi quindici giorni che distanziano il Paese dalle elezioni politiche nazionali del 4 marzo mettono, ancora una volta, in primo piano tutti i candidati dei partiti e delle coalizioni principali che andranno alle urne. Matteo Salvini, leader del centrodestra e candidato insieme a Silvio Berlusconi e Giorgia Meloni, ha fatto nuovamente parlare di sé per una sua rivelazione abbastanza infelice.

Avvistato al Festival di Sanremo, qualche giorno fa, in compagnia della bella compagna Elisa Isoardi, Matteo Salvini è sempre sulla scena e non manca di mettersi in mostra davanti ai media. Questa volta il suo attacco è rivolto al conduttore televisivo, nonché ex giornalista pubblicista, Fabio Fazio, con il quale Salvini ha dichiarato di non voler aver nulla a che fare a causa di un’antipatia provata nei suoi confronti.

In questi giorni- cruciali prima del voto- tutti i candidati più importanti stanno apparendo nelle più importanti trasmissioni televisive dedicate al dibattito politico per presentare il loro programma e raffrontarsi con gli avversari. Matteo Salvini si è detto disponibile a far questo ma non nel salotto di Fabio Fazio. Il motivo? «Andrò in televisione ovunque mi invitino: tranne che da Fazio perché mi sta sulle palle», avrebbe detto il Segretario della Lega.

La rivelazione è arrivata in un comizio che si è tenuto a Campobasso. Salvini ha spiegato le motivazioni delle sue parole, intendendosi con esse riferirsi allo stipendio troppo alto di un personaggio del genere. La produzione del programma di Fazio, “Che tempo che fa”, si è detto dispiaciuta per le parole di Matteo Salvini, nei confronti del quale non c’è comunque una chiusura. A presentare il programma del centrodestra alla presenza di Fabio Fazio sarà, però, Silvio Berlusconi.

Questa la nota ufficiale in cui si apprende della partecipazione al programma da parte dell’ex Premier: “In data 4 febbraio ‘Che tempo che fa’ si è rivolta al portavoce di Forza Italia (in quanto gruppo maggioritario della coalizione di centrodestra) chiedendo di individuare il rappresentante che sarebbe stato ospite della puntata del 18 febbraio: se Silvio Berlusconi, Matteo Salvini o addirittura insieme, come da loro stessi richiesto. Dopo una lunga attesa, in data odierna, ci è stata comunicata la decisione di inviare lo stesso Berlusconi”.

Maria Mento