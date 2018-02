Francesco Monte e Cecilia Rodriguez, parla Eva Henger: ci potrebbe essere un ritorno di fiamma

Sono stati entrambi eliminati dall’ “Isola dei Famosi”, dopo aver dato adito ad una vicenda molto pesante riguardante il consumo di marijuana, ma il botta e risposta tra i due continua a distanza, oltre la fine dell’avventura televisiva in Honduras.

Parliamo di Francesco Monte, ex tronista alla corte di Maria De Filippi ed ex fidanzato di Cecilia Rodriguez, ed Eva Henger, ex volto noto della pornografia. Proprio Eva Henger ha rilasciato delle dichiarazioni su Monte, in riferimento al presunto scoop realizzato da Striscia la Notizia.

Valerio Staffelli ha incontrato Francesco Monte per consegnargli il tapiro d’oro e non ha mancato di interrogarlo sulla storia con Cecilia Rodriguez, forse mai realmente finita (qui per i dettagli della vicenda). A tal proposito Eva Henger ha parlato apertamente di alcune confessioni che Monte le avrebbe fatto prima dell’inizio vero e proprio dell’isola, in un momento in cui i due futuri naufraghi avrebbero iniziato a stringere un rapporto d’amicizia.

Eva Henger si è confessata nel salotto di Alfonso Signorini, che conduce “Casa Signorini”, e ha raccontato di come Francesco Monte proverebbe ancora qualcosa per la sua ex

«Mi ha detto che prova ancora dei sentimenti per Cecilia e che dopo la fine del ‘Grande Fratello Vip’ lui è andato a trovarla. Non hanno fatto l’amore, però…».

Delle confessioni a mezza bocca, quelle fatte da Eva Henger, che si è frenata da sola su quanto stava rivelando al conduttore e giornalista padrone di casa. Alle domande di Signorini che ha tentato di incalzarla sull’argomento, la Henger ha detto solo che Francesco Monte non ritiene impossibile un ritorno di fiamma con Cecilia, ma che si dovrà vedere in futuro.

