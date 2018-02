“Poco uomo”: durissime parole contro Al Bano da parte di un ex di famiglia

“Poco uomo”: durissime parole contro Al Bano da parte di un ex...

Senza peli sulla lingua e lapidaria nel parlare di Al Bano, ma anche di Loredana Lecciso. E’ Taryn Power, sorella minore di Romina che, nel corso di un’intervista al settimanale Di Più, ha detto la sua sulla possibilità di un ‘ritorno di fiamma’ tanto atteso dai fan del cantante di Cellino San Marco. “Poco uomo”: così Taryn ha definito Al Bano, sostenendo che le polemiche scaturite dal tira e molla tra Loredana Lecciso e Romina Power sarebbero legate ad una sua indecisione di fondo e a tal proposito ha sottolineato,

“Questa cosa è motivo di incomprensioni, sarebbe bene che prendesse una decisione una volta per tutte”. Ma Taryn ne ha anche per Loredana Lecciso che accusa di essere “poco furba”, perchè “non si è fatta sposare da Al Bano”. Invece in merito alla sorella Romina ha detto: “Non è mai stata una persona molto sensibile, nemmeno nei miei confronti.

Dovrebbe capire che le sue dichiarazioni ledono alla coppia e soprattutto ai figli di Al Bano e Loredana”. Infine una certezza: secondo Taryn non vi sarebbe alcun ritorno di fiamma tra Romina ed Al Bano e si tratterebbe solo di gossip e pettegolezzi. Il motivo? il cantante non sarebbe mai andato a trovare la Power negli Stati Uniti, dove risiede da anni. “Quando Romina stuzzica”, ha concluso facendo riferimento ai post della sorella pubblicati a Natale e dai quali sono nate le prime ipotesi di un ritorno di fiamme, “lo fa per esigenze di spettacolo”.

Daniele Orlandi