Scossa di terremoto di magnitudo 4.4, migliaia di persone in strada

Una scossa di terremoto di una certa intensità ha generato momenti di panico tra la popolazione. E’ accaduto in una zona sud occidentale del Regno Unito, dove è stato registrato un sisma di magnitudo 4.4 avvertito da migliaia di persone tra diverse località della Cornovaglia e la città di Liverpool; a centinaia sono arrivate le segnalazioni ai vigili del fuoco, dopo il terremoto che si è fatto sentire con un tremore piuttosto pronunciato nella serata di ieri. A confermare la magnitudo sono i dati dell’US Geological Survey, di concerto con il British Geological Survey, che hanno indicato come magnitudo 4.4 gradi della scala Richter, un’intensità decisamente poco frequente nel Paese.

L’epicentro è stato localizzato a nord-est di Clydack, nel Galles e diversi edifici, tra i quali la Swansea University, sono stati rapidamente evacuati con migliaia di persone in diversi paesi che si sono riversate sulle strade dove sono rimaste per decine di minuti, per il rischio di ulteriori scosse di assestamento. Non sono fortunatamente arrivate segnalazioni di danni, lesioni, nè tantomeno di feriti. Le testimonianze sono da brivido: come quella di David Carby di Llanedeyrn, nel Galles che ha raccontato di aver distintamente avvertito il terremoto poco dopo aver dato da mangiare alla sua gatta, dopo il lavoro ma che prima di sentirlo, ha notato lo sguardo spaventato dell’animale. “Mi sono seduto poco dopo aver fatto jogging e ho notato che le cornici di quadri e foto sui muri stavano tremando”, ha aggiunto Jess Rimmer di Ottery St Mary, nell’East Devon. E così Sammira di Neath, nel Galles che ha raccontato: “ho sentito tremare la casa e miei due cani sono diventati ‘pazzi’ iniziando a correre”. La polizia ha confermato che si è verificato un sisma di modesta intensità avvertito in tutto il Gallesi meridionale.

Daniele Orlandi