Stasera in TV: film e programmi tv di sabato 17 gennaio

Il sabato sera riserva sempre gradite sorprese in fatto di programmazione televisiva e anche oggi, sabato 17 gennaio 2018, il palinsesto di Rai, Mediaset e degli altri canali sarà ricco di film e programmi tv in prima serata. Si comincia con Rai Uno, con la commedia diretta da Leonardo Pieraccioni ‘Il professor Cenerentolo’ dalle 21:25 con Pieraccioni nei panni di uno dei protagonisti insieme a Laura Chiatti. Poco prima, alle 21.20, si aprirà con il primo episodio ‘Il guastafeste’ la stagione numero 9 di N.C.I.S. mentre sul terzo canale di casa Ra, come di consueto torna ‘Presa Diretta’, il programma di atualità condotto da Riccardo Iacona ed in onda dalle 21:30.

Passiamo ai canali Mediaset: la prima serata di Italia Uno ha inizio alle 21:20 con ‘I Croods’ film di animazione per bambini con la regia di Kirk DeMicco. Su Canale 5, immancabile torna Maria De Filippi dalle 21:10 con ‘C’è Posta per te’ mentre il film ‘il Vendicatore – Out of a kill’, film diretto da Michael Obowit con Michelle Goh e Steven Seagal tra i protagonisti, è in programma su Rete 4 dalle 21:15. Da non perdere anche i programmi in onda su La7, con la nuova puntata de ‘L’ispettore Barnaby’ alle 21:10, su Tv8 con il film ‘Factor 8 – pericolo ad alta quota’ in onda dalle 21:20 e sul canale Nove, dove è in programma dalle 21:30 il thriller con Jodie Foster e Kristen Stewart ‘Panic room’

