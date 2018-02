Tragico epilogo per la 19enne scomparsa il giorno di San Valentino

Una tragedia terribile, che ha gettato nello sconforto un’intera comunità. Un paese che non riesce a darsi pace, non trova una spiegazione per quello che è successo e per come si possa arrivare a fare del male ad una creatura di Dio.

E’ scomparsa nel giorno di San Valentino, Lydia Comtois, una ragazza di 19 anni. Un allontanamento da casa che ha fatto scattare subito l’allarme, con le forze dell’ordine che si sono immediatamente prodigate alla ricerca della giovane. Ma la ‘latitanza’ della 19enne è durata poco: i soccorritori hanno rinvenuto il suo corpo senza vita a poca distanza dalla sua abitazione. Lydia è stata trovata nel comune di Bernards, nel New Jersey, in un’area boschiva.

La 19enne è deceduta per cause che non sono state ancora chiarite, come riportato dalla stampa locale. Tuttavia sono già emersi alcuni dettagli inquietanti: dalle prime indagini, pare che la giovane sia stata vittima di violenze.

La giovane è uscita di casa nel giorno di San Valentino senza dire a nessuno dove si sarebbe diretta. Quando la famiglia non l’ha vista rientrare, ha subito lanciato l’allarme. La polizia sta cercando di ricostruire le ultime ore di vita della ragazza. La famiglia ha avviato una raccolta di fondi online.