Dramma in centro Italia: pulmino pieno di studenti si ribalta in autostrada

Nove ragazzi che fanno parte della squadra di calcetto del Cus di Ancona, si sono ribaltati con un pulmino in una curva sulla carreggiata sud dell’autostrada A14 dopo il casello di Porto San Giorgio. I giovani, che hanno tra i 17 e 20 anni, sono rimasti feriti e 4 sarebbero in condizioni gravi, ma non sarebbero in pericolo di vita

I 4 ragazzi in codice rosso sono nel nosocomio di Fermo, mentre gli altri sono a San Benedetto del Tronto.La squadra si stava recando a Grottammare per una partita ed è uscita di strada in curva.