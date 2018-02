iPhone in tilt, ecco il carattere indiano responsabile del crash e come superare la cosa

Nei giorni scorsi è scoppiato un caso che ha coinvolto molti possessori di iPhone. Tutti i modelli che utilizzano il sistema operativo iOS 11.2.5 hanno riscontrato un problema non da poco. A causa di un preciso carattere della lingua telegu (una lingua del ceppo braminico) i telefoni di casa Apple sono andati in crash: qualunque programma si utilizzasse per leggere il carattere in questione finiva per bloccarsi e, nella peggiore delle ipotesi, finiva per bloccare anche il telefono.

Il bug degli iPhone ha avuto una grande risonanza mediatica, e molte pagine Facebook si sono occupate della cosa. Tuttavia, non è detto che tutti abbiano capito di cosa si stia parlando o siano stati informati a dovere sulla questione. La cosa fondamentale, allo stato attuale della situazione, è non inviare il carattere a nessuno, per evitare che anche chi lo riceve possa incorrere nel tanto temuto crash. La Apple dovrebbe rilasciare a breve un aggiornamento in grado di risolvere il problema, ma ancora non si sa altro di più preciso in merito.

Esistono tanti metodi per evitare che il telefono vada in crash. Vi segnaliamo una pagina (qui) che parla nello specifico del problema e di tutti i passaggi che è possibile compiere in base alle varie casistiche (il telefono può far bloccare whatsapp se nel momento in cui si riceve il carattere si è connessi tramite la famosa app di messaggistica, ma è più probabile che sia la Springboard ad essere visionata durante la ricezione). In ogni caso, quello che si consiglia di fare è di non riavviare mai il telefono mentre la Springboard cerca di ricaricarsi automaticamente, altrimenti l’iPhone dovrà essere ripristinato da zero (con conseguente perdita di tutti i dati che non sono stati salvati tramite backup).

Maria Mento