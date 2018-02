La Valle dei Templi immersa nell’abusivismo? I social si indignano

Una fotografia, pubblicata da un noto quotidiano, mostra ‘La Valle dei Templi‘ con uno sfondo che non le appartiene, scatenando l’ira di tutti gli abitanti di Agrigento.

“Togliete subito quella foto non rappresenta la verità” tuonano gli agrigentini sui social, visto che la foto in questione ha fatto il giro di internet in pochissimo tempo.

“Faccia qualcosa, questa foto non ci rende onore” continuano gli abitanti di Agrigento, tirando in ballo anche il sindaco Calogero Firetto. “E’ l’ennesima volta che l’immagine della città viene bistrattata“.

La foto, infatti, vede ‘La Valle dei Templi’ sommersa da case ed edifici che la inglobano in un contesto non veritiero. Sul quotidiano sul quale è apparsa la foto si legge inoltre: “Nella foto, Agrigento; nella città siciliana l’edilizia residenziale cresce in modo selvaggio a ridosso di una meraviglia famosa in tutto il mondo come la Valle dei Tempi“.

Mario Barba