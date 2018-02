“Vendevano loro figlia di 9 anni per 25 euro”. Orrore in famiglia, arrestati genitori e clienti

“Vendevano loro figlia di 9 anni per 25 euro”. Orrore in famiglia,...

Terrificante storia di violenza e degrado a Palermo, dove una coppia, marito e moglie, sono stati arrestati con l’accusa di violenza sessuale e di sfruttamento della prostituzione minorile.

I fatti sono avvenuti in un paese in provincia di Palermo: è risultato che i genitori facevano avere rapporti sessuali alla bambina con adulti, in cambio di soldi.

Un uomo ha visto la bambina appartarsi in campagna con un adulto e quindi ha denunciato il fatto: il testimone ha anche raccontato che alla scena ha assistito il padre della bambina. Ma anche la madre organizzava gli incontri della figlia, però in casa, e sempre a pagamento.

Grazie alla testimonianza, gli inquirenti hanno cominciato ad indagare su quello che avveniva in quella famiglia e ciò che è uscito è davvero sconcertante.

Alla fine la bambina, assistita da uno psicologo, ha raccontato tutto agli investigatori. La bambina veniva pagata 25 euro per ogni prestazione sessuale.

I genitori sono stati arrestati, mentre la piccola è stata mandata in una casa famiglia. Le indagini sono state condotte dai carabinieri della Compagnia di Partinico (Palermo). Per i 4 indagati il gip ha disposto i domiciliari.

R.M.