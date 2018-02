Alba Parietti, il figlio sparisce all’autogrill: il tutto ripreso dalle telecamere

Le Iene hanno fatto uno scherzo indimenticabile ad Alba Parietti. Complice suo figlio Francesco Oppini e la sempre simpatica Federica Panicucci.

E’ partito con un finto invito per Mattino cinque, dove la piemontese e suo figlio avrebbero parlato del rapporto tra genitori e figli.

Nella vettura, piena zeppa di telecamere, Francesco improvvisamente ha finto di innervosirsi per problemi su lavoro. Mamma e figlio poi si sono fermati in una stazione di servizio.

Francesco dunque è uscito per andare al bagno, lasciando sua madre sola. Oppini però non tornava più, sembrava essersi volatilizzato. Quando però sua mamma è entrata nel locale per cercarlo, lo ha ritrovato che urlava con un mendicante e quasi aggrediva un uomo travestito da coniglio per beneficenza. La cosa stava diventando seria, tanto che è arrivata una volante della polizia.