Fa bucare l’orecchio della figlia per 5 euro. Il risultato è drammatico

Una madre ha dichiarato che sua figlia di 3 anni ha rischiato di perdere l’orecchio e potrebbe avere bisogno di interventi di chirurgia plastica dopo che l’orecchino utilizzato si è infettato.

Amelia Moloney si è rifiutata di cambiare l’orecchino a forma di coccinella e ha dormito così per 3 notti. Sua madre Ciara, 28 anni, ha detto di aver sentito la figlia piangere di dolore quando ha cercato di togliere via l’orecchino, con una grande quantità di sangue che fuoriusciva dal suo orecchio destro.

“Ci sono stati regalati perché lei ama le coccinelle; solitamente glieli tolgo durante la notte ma questa volta non ha voluto perché erano un regalo. Li teneva ormai da 3 giorni senza toglierli e mentre mi preparavo per accompagnarla a scuola ho notato qualcosa sul mio dito. Ho pensato che il suo orecchio stesse per staccarsi – continua la madre della bimba – c’era sangue che le colava dall’orecchio e quando sono riuscita finalmente a toglierlo, l’orecchio si è subito gonfiato terribilmente. L’ho portata subito dal medico che mi ha detto di portarla all’ospedale più vicino.”

In ospedale non hanno capito immediatamente di cosa si trattasse ed è stata trattata come una reazione allergica. I medici dell’ospedale hanno dato un antibiotico da far prendere alla piccola e qualora non dovesse bastare si dovrà rivolgere alla chirurgia plastica.

La madre della piccola Amelia vuole adesso avvertire tutti i genitori dei pericoli che esistono nell’utilizzare oggetti di basso costo, come il caso di questi orecchini pagati appena 5€ su ‘eBay‘.

Dal canto suo il venditore si è detto dispiaciuto dell’accaduto ma ha dichiarato di averne venduti parecchi di orecchini di quel tipo e di non aver mai ricevuto una lamentela.

Mario Barba