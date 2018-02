Dice alla mamma che sarebbe andato a fare una gita in montagna: 16enne scompare nel nulla

Ha detto alla madre che sarebbe andato a fare una passeggiata in montagna ma è scomparso nel nulla senza lasciare tracce. Sono momenti di apprensione per un 16enne originario di Riva del Garda, scomparso subito dopo essere uscito da scuola. Ha telefonato alla mamma per avvertirla che non sarebbe rincasato immediatamente ma da quel momento, per la sua famiglia, è iniziato un vero incubo. Il telefono del ragazzo risulta irraggiungibile.

Marco Boni, il ragazzino che si sta cercando di ritrovare, è uno studente modello. Frequenta il liceo classico Maffei, appartiene ad una famiglia agiata inserita nel settore farmaceutico, e somiglia un po’ al maghetto reso famoso dalla saga di Harry Potter. Veste in maniera abbastanza particolare per quelli che sono gli standard dei suoi coetanei, indossando degli abiti un po’ seriosi per la sua giovane età.

La scomparsa è avvenuta nel pomeriggio del 16 febbraio ed è stata denunciata nella serata dello stesso venerdì. Nella zona di Riva del Garda sono subito scattate le ricerche che hanno impegnato Vigili del Fuoco, Polizia e squadre del Soccorso Alpino; sono state battute tutti i punti che di frequente Marco Boni ama visitare, tra sentieri e monumenti alla memoria. I ricercatori avevano una traccia: il giorno prima di sparire nel nulla, Marco ha chiesto indicazioni su un preciso sentiero, definito La Maddalena.

Le ricerche sono state sospese ieri perché non ci sarebbero elementi utili per proseguire. Marco vive da solo a Varone, nonostante la sua giovane età. A Tione del Trento, dove vive la famiglia, non c’è il liceo classico, ma lui è stato descritto come un ragazzo brillante e pieno di interessi. Pratica sport, si occupa di immersioni subacque ed è un bravo escursionista.

Sui social si sono immediatamente mobilitati gli amici di Marco, che stanno facendo girare un appello e hanno invitato tutti alla condivisione massima: «Marco Boni è scomparso oggi da Riva del Garda se qualcuno l’ ha visto chiami la polizia o scriva qui! Urgente, massima diffusione». La preghiera dei giovani è stata accolta ed il messaggio ha già raggiunto 10mila condivisioni. Al momento, però, non ha sortito alcun effetto apprezzabile per la risoluzione del mistero.

Maria Mento