Incidente nel pomeriggio: coinvolto bimbo di 10 mesi

Dramma nel pomeriggio. In uno schianto stradale è stato coinvolto un piccolo di soli 10 mesi.

Nell’impatto avvenuto questa mattina a Molinella, nel Bolognese. sono state coinvolte altre tre persone.

Lo scontro frontale, in via Abbandonato: coinvolte una Fiat Punto e una Citroen. Il piccolino era a bordo della Fiat e ha riportato ferite non preoccupanti, merito a quanto pare del fatto che era assicurato al seggiolino sui sedili posteriori. Soccorso dal 118 e dai vigili del fuoco, è stato trasportato in condizioni di media gravità all’ospedale Maggiore. Nello stesso nosocomio sono stati accompagnati anche i tre persone rimaste ferite nell’impatto: tutti fortunatamente avevano le cinture e hanno riportato ferite lievi.