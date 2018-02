La proposta di Salvini per gli stupratori fa discutere

Il leader della Lega Matteo Salvini non usa mezzi termini quando parla degli stupratori. Nel corso di un’intervista concessa a Domenica Live, il leader ha sostenuto che bisogna soprattutto occuparsi di sicurezza e cercare di aumentare la percezione della sicurezza nei cittadini.

Riferito all’omicidio di Pamela Mastropietro, Matteo Salvini sostiene: “Prima gli italiani, è sempre questo lo slogan. Dobbiamo occuparci di sicurezza, non è possibile che vi siano clandestini immigrati che entrano nelle nostre case e soprattutto non esiste che vi siano ancora stupratori che violentino le donne. Per loro chiedo la castrazione chimica, così la prossima volta non faranno più quello scempio”.

Castrazione chimica: un rimedio che sicuramente, ad ora, non rientra nella cornice delle possibilità (almeno dal punto di vista costituzionale) ma che solletica la mente a più di una persona.

Secondo gli ultimi sondaggi elettorali, il partito di Salvini era a un punto e mezzo di distanza da quello di Berlusconi.

Mai come ora la Lega e FI si sono mostrate così distanti e anzi quasi opposte nella visione del futuro e nei loro programmi elettorali. Salvini ha comunque ribadito che quella del centrodestra è un’alleanza di coalizione, ma che sarà il partito che prenderà più voti ad assumere la direzione dell’esecutivo.

R.M.