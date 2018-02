“Basta armi”, il forte gesto di un italoamericano diventa virale – VIDEO

Un gesto di grandissimo impatto, quello di Scott Dani Pappalardo, un cittadino italoamericano che ha deciso di dire basta alle armi dopo l’ennesima strage messa a segno in una scuola della Florida.

Pappalardo ha postato poche ore fa un video su Youtube che è diventato rapidamente virale, raggiungendo tantissime visualizzazioni e condivisioni. Nel filmato, lo statunitense di New York imbraccia un Ar-15, identico a quello che ha portato la morte nel liceo di Parkland. Lo fa non per lanciare messaggi di odio, ma bensì per rivelare a tutti che ha cambiato idea sul possesso delle armi.

“Oggi ho preso una decisione – spiega nel video –. Voglio essere certo che la mia arma non sarà mai in grado di uccidere una vita. La canna di questo fucile non verrà mai puntata addosso a qualcuno”. Un cambio di rotta radicale, se si considera che Pappalardo è un grande appassionato di tiro al bersaglio ed è sempre stato uno strenuo difensore del diritto alle armi.

“Pensateci un attimo: il diritto di possedere un’arma vale più di una vita umana? – si chiede l’uomo, che ha tatuato sul braccio il secondo emendamento, proprio quello che liberalizza le armi da fuoco – Guardate le foto delle vittime e rispondete”. Pappalardo si alza e fa a pezzi il suo Ar-15 con una motosega: il video ha superato le 12 milioni di visualizzazioni, mentre su internet impazza l’hashtag #One-less Gun (Un’arma in meno).