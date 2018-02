“Bevevo e mi drogavo”: la confessione del vincitore di Sanremo

Il vincitore dell’ultimo Festival di Sanremo Fabrizio Moro si è raccontato al settimanale ‘Di più‘, confessando di aver passato momenti bui a causa della dipendenza da alcol e droghe. Il cantante ha cominciato a drogarsi quando era poco più che un ragazzino e quella vita è durata per molto tempo: “Ho iniziato a 18 anni con gli amici andavo in discoteca e prendevo pasticche, tipo l’ecstasy, per ‘sballare’. E l’alcol scorreva a fiumi. Poi a 27 anni ho smesso”, dice Moro che in seguito spiega come quella decisione non sia stata motivata dalla convinzione che stesse sbagliando a vivere in quel modo, ma dal terrore della morte: “Io sono un vigliacco ho il terrore della morte. A un certo punto ho iniziato a stare male, mi sentivo debole. Sono andato a fare le analisi del sangue. E i risultati mi hanno spaventato”.

La paura di fronte al pericolo è da sempre considerata una caratteristica dei saggi, ma quella scelta per quanto saggia ha comportato delle conseguenze. Il periodo di disintossicazione infatti non è stato semplice, alla dipendenza si era sostituita la paranoia e l’ipocondria: “Quando ho capito che dovevo disintossicarmi un altro disagio è arrivato: la paura di ammalarmi ha iniziato a condizionarmi. Ero ipocondriaco: non uscivo più di casa se non ero sicuro di andare in un luogo con vicino un ospedale”. Spinto dal disagio psichico a rimanere isolato, Moro ha tagliato i ponti con la vita sociale, una negazione alla vita che lo ha allontanato anche dalle ragazze: “E pure con le donne avevo problemi. Per paura delle malattie, non volevo più fare l’amore. Ho rinunciato al sesso per un bel po’”.