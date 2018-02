Frontale nel pomeriggio: muore un uomo

Tragedia nel pomeriggio in Campania, a Pontecagnano in provincia di Salerno. Il tutto è avvenuto nei pressi del cementificio. Nello schianto purtroppo è deceduto un uomo di 60 anni, che molto probabilmente è stato colto da un malore mentre era alla guida della sua vettura. Sul luogo della tragedia sono subito arrivati i soccorsi che hanno cercato di rianimare la vittima ma non c’è stato nulla da fare. Anche i Vigili sono andati sul luogo per estrare il corpo dalle lamiere