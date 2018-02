Gang di minorenni pesta un anziano disabile e posta il video sui social: immagini choc

Scioccante aggressione da parte di una baby gang ad un anziano che è stato aggredito in periferia di Pistoia.

Un gruppetto di minori, quattro adolescenti di 14 e di 16 anni ed uno addirittura di età inferiore a 14 anni (e quindi non imputabile) hanno aggredito un anziano disabile a Casalguidi, comune di Serravalle Pistoiese.

L’anziano è stato aggredito, spintonato, assalito, gettato a terra e i minori gli hanno rubato il bastone col quale si aiutava a camminare. Una violenza assurda e crudele, immotivata: forse tutto è stato fatto solamente per fare il video che poi la gang ha subito prontamente pubblicato su Facebook. Quel video però non è passato inosservato e la Polizia ha identificato i 4 giovani, e ieri sera li ha fermati per il reato di tentato furto con aggressione. Scioccanti le immagini della violenza verso il povero anziano disabile: secondo il giornale Il Tirreno “Dalle immagini, spiega la questura, si rileva che il gruppo di adolescenti, dopo aver avvistato l’anziano, che claudicante e con l’aiuto di un bastone si dirige verso di loro preparano “l’aggressione tra risa e schiamazzi”.

In particolare uno dei ragazzi gli va incontro e poi gli strappa di mano il bastone, facendolo così cadere a terra”.

I cellulari dei 4 minori sono stati tutti sequestrati, così come i loro capi di abbigliamento. Scioccato un intero paese: “Per fortuna ha riportato solo qualche ecchimosi e qualche escoriazione, ma l’episodio è gravissimo” dice il vicesindaco di Serravalle Pistoiese, Federico Gorbi che riporta lo choc di una intera cittadina.

