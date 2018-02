Grave incidente in autostrada, 5 auto coinvolte e traffico in tilt

Cinque automobili, sono rimaste coinvolte in uno schianto sulla A8 questa sera verso le 20. Sono dovuti intervenire i vigili del fuoco del distaccamento di Busto Gallarate per cercare di rendere la circolazione praticabile..

Le cause del disastro sono al vaglio degli inquirenti. I pompieri, arrivati con un’autopompa e un fuoristrada attrezzato per incidenti stradali, hanno messo in sicurezza le vetture e collaborato con il personale sanitario per soccorrere i feriti. Coinvolte nell’incidente sette persone, soccorse dal personale del 118.