Previsioni meteo: in arrivo il gelo, preparate ad aprire gli ombrelli. Un po’ in tutta Italia

Il vortice depressionario, nato nel Mediterraneo e alimentato da correnti di aria fredda, sta continuando a portare maltempo sulla parte centrale dell’Italia, in special modo l’Emilia Romagna.

A partire già da domani quindi prepariamoci ad aprire gli ombrelli, perché un graduale aumento delle precipitazioni è già stato previsto dagli esperti che si attendono dai 16 ai 24 millimetri di pioggia.

Le massime non andranno oltre i 4°C, e l’abbassamento di temperatura sarà accompagnato da forti piogge e nevicate. Tra venerdì e sabato ci sarà una diminuzione delle precipitazioni mentre è per la giornata di domenica che si attende l’ondata di aria fredda proveniente dall’Est Europa; l’aria fredda proveniente dalla Siberia si sta spostando velocemente verso l’Europa Continentale, con possibili risvolti anche per la nostra penisola, e in particolar modo per la Romagna.

Mario Barba